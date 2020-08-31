شعث: الاستراتيجية المعدلة لهيئة المدن الصناعية تساهم بتوسيع القاعدة الإنتاجية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية، علي شعث على أهمية اجتماع إدارة هيئة المدن الصناعية أمس، برئاسة وزير الاقتصاد خالد العسيلي، حول الخطة الإستراتيجية المعدلة للهيئة للأعوام 2019- 2024 في توسيع القاعدة الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات داخل المدن الصناعية.



وأشار شعث إلى أهمية الخطة في ظل جائحة (كورونا)، ومتابعة العمليات اليومية في مدينتي أريحا وبيت لحم الصناعيتين، وأعمال الإنشاءات والتطوير التي تشرف عليها الهيئة في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.



وأوضح شعث أهمية جملة الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء لدعم صغار المستثمرين في الأغوار، بالإضافة إلى جملة الحوافز التي قدمها، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة ملايين شيكل، لمواجهة آثار جائحة (كورونا)، وتشجيع مستثمري المدن الصناعية.



وشدد شعث، على أن الهيئة، تمكنت خلال فترة الجائحة من توسيع القاعدة الإنتاجية، وفتح مجالات جديدة كمصنع المحاليل

الطبية في أريحا، والذي يغطي السوق من الكمامات في الضفة وغزة، وتشغيل سبعة ميجا واط من الطاقة الشمسية في غزة، كحوافز للمستثمرين لزيادة الإنتاج.