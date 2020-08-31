صور.. تحرير 13 غزالًا كانت بحوزة أحد المواطنين في جنين

وتأهيلها لإطلاقها في الطبيعة الفلسطينية.



وبدوره، أشاد المطور بدور طواقم السلطة والشرطة البيئية، وجمعية طبيعة فلسطين على عملهم لإنقاذ الغزلان، ومتابعتهم

للإجراءات الصحية لها وعملية النقل إلى حديقة الحيوانات في قلقيلية.



وثمن الحرص المجتمعي في التبليغ عن الذين يتاجرون في الحيوانات والطيور البرية من أجل الحفاظ على مكونات البيئة الفلسطينية، مؤكداً على أهمية تعاون المواطن للوصول إلى كافة المخالفين، ومقتني الحيوانات والطيور البرية.



وشدد المطور على أن سلطة جودة البيئة والشرطة البيئية لن تتهاون في ملاحقة المعتدين والمخالفين لقانون البيئة الفلسطيني والتشريعات البيئية، مشيراً إلى أنه وفق المادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 م، يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية والأسماك المحددة باللائحة التنفيذية

لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها.



يذكر بأن الغزال الجبلي الفلسطيني، مهدد بالانقراض وأعداده تتناقص بسبب الصيد الجائر والتعديات الممارسة ضد الطبيعة، وينتمي الغزال الجبلي الفلسطيني إلى عائلة الأبقار مزدوجة الأصابع، وهو من أكبر الغزلان في الحجم بالنسبة للسلالات

الأخرى، ويكسو جسمه شعر قصير ناعم بني مصفر قاتم اللون يمتد على ظهره وعنقه ورأسه، أما البطن فهو أبيض اللون، كما يمتلك خطين أبيضين على الوجه يمتدان من عينيه باتجاه المنخرين يقع على طرفهما هامشين لونهما بني داكن وأسود.



وتمتلك الذكور قرون مستقيمة طولها حوالي ٢٥سم بينما الأنثى تمتلك قرون معوجة ملتوية أو مكسورة غير حلقية يبلغ طولها حوالي 10 سم.



وينتشر الغزال الجبلي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية من أقصى الشمال إلى الجنوب بأعداد قليلة، ويعيش في المرتفعات والمنحدرات الجبلية، التي يتوافر فيها الغطاء الأخضر شمال ووسط فلسطين، وبالقرب من المناطق الزراعية ومناطق السهول المسطحة والمفتوحة والمناطق التي تهطل فيها الأمطار بمعدل 150- 300 ملم، وينتشر بكثافة في غابات البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة المراعي في السفوح الشرقية وغربي النقب والهضبة الشمالية من برية القدس.











رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة، وجهاز الشرطة البيئية في محافظة جنين، من تحرير 13 غزالاً- الغزال الجبلي الفلسطيني- كانت بحوزة أحد المواطنين في حديقة منزله في بلدة قباطية قرب جنين.وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي، صدر عنها اليوم، أن طواقمها في الإدارة العامة للمصادر البيئية، ومكتب جنين، تلقوا معلومات من قبل أحد نشطاء البيئة، حول وجودها، وتم التحرك بناء على تعليمات رئيس سلطة جودة البيئة، جميل المطورللعمل على تحريرها وإنقاذها.وقالت: إن طواقمها، أحضرت معها الطبيب البيطري من جمعية طبيعة فلسطين، إسلام دغلس، للاطلاع على الوضع الصحي لها ومتابعة حالتها، إذ تبين بعد الفحص الأولي ضرورة إخضاعها للرعاية الصحية في حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية.‏‏وجرى في ساعات المساء من يوم أمس، نقل الغزلان برفقة الطبيب البيطري، وبتنسيق مع مكتب سلطة جودة البيئة بمحافظة قلقيلية، حيث سيجري إجراء بعض الفحوصات،