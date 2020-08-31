طالع: رابط فحص نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتائج الدورة الثانية لامتحان الثانوية العامة للعام 2020 من خلال الموقع الإلكتروني www.psge.ps.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن كشوف العلامات لطلبة المحافظات الشمالية، ستوزّع اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 1/9/2020 وفقَ ترتيبٍ خاصٍ في مديريات التربية؛ بما يضمن إجراءات السلامة العامة، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعدٍ مناسبٍ لتوزيع كشوف العلامات لطلبة المحافظات الجنوبية.