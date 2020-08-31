أكثر من مئة مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى في فترة واحدة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، وطلاب المعاهد الدينية اليهودية، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن 117 مستوطناً، بينهم 30 طالباً من طلاب المعاهد الدينية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلوات وطقوساً تلمودية في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.



وأوضحت المصادر، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وغادروا من باب السلسلة.



ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية علنية، كما تعمدوا الجلوس في المنطقة الشرقية بحجة الاستراحة، واعتدوا على مشارب المياه في باحات المسجد الأقصى.



وتأتي هذه الاقتحامات اليومية بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.



وتواصل قوات الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس سياسة الإبعاد ضد حراس ومرابطين في المسجد الأقصى.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.