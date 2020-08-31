حماس تُعلّق على استقبال الإمارات لوفد إسرائيلي أمريكي

وفد أمريكي إسرائيلي يتوجه إلى أبو ظبي

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة، لوفد إسرائيلي أمريكي.



وقالت الحركة: إن ‏"استقبال دولة الإمارات، لوفد صهيوني أمريكي، اليوم، لتطبيق اتفاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يؤكد استمرار النظام الإماراتي بمخالفة توجهات جماهير الأمة، والإجماع الرسمي الرافض للتطبيع، والعمل ضد الأمن القومي العربي، وتعزيز الخلافات في المنطقة".



وشددت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: على أن هذا الاتفاق هو "مصلحة صهيونية فقط".



وأقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي، حيث ستمر بالمجال الجوي السعودي.



وسيكون على متن الطائرة، بعثة إسرائيلية، برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، ترافقها بعثة أمريكية برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي، روبيرت ابراين، وجارد كوشنر.



وتستمر الزيارة يومين، وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، ومنها: التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران والثقافة.