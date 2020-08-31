شاهد: انفجار كبير بمطعم بأبو ظبي تزامناً مع انطلاق أول طائرة من تل أبيب





وقالت شرطة أبوظبي: إن الانفجار نتيجة انفجار غاز، وتسبب في إصابات من طفيفة إلى متوسطة، فيما أوضحت شرطة أبوظبي، أن انفجار المطعم، ناجم على الأرجح من "تمديدات غاز".



وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم، بشأن وقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطواري والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، وتباشر حالياً الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.



وربطت قناة (كان) الإسرائيلية، حدوث الانفجار بالتزامن مع إقلاع أول طائرة تجارية متجهة من تل أبيب إلى أبو ظبي.





وقالت: تزامناً مع إقلاع طائرة الوفد الأمريكي الإسرائيلي من إسرائيل إلى أبو ظبي، أنباء عن انفجار في مطعم (KFC) بأبو ظبي، يتوقع أنه ناتج عن تمديدات غاز.





أقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات من تل أبيب إلى أبوظبي، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي، حيث ستمر بالمجال الجوي السعودي.

وسيكون على متن الطائرة، بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، ترافقها بعثة أمريكية برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي، روبيرت ابراين، وجارد كوشنر.

وتستمر الزيارة يومين، وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، ومنها: التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران والثقافة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في أحد مطاعم العاصمة أبو ظبي.