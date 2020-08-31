الاحتلال يقتحم تجمع وادي السيق ويصور مساكن وبركسات

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تجمع وادي السيق البدوي قرب قرية دير دبوان، شرق مدينة رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، صورت مساكن المواطنين وبركسات داخل التجمع، قبل انسحابها من المكان.



يشار إلى أن جرافات الاحتلال، هدمت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ثمانية مساكن في التجمع، وشردت قاطنيها.



ويذكر، أن وادي السيق، يقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق (أيلون) الاستيطاني، ومؤخراً اقتحم الاحتلال المنطقة عدة مرات، وأخطر عشرات العائلات بالإخلاء أو الهدم.