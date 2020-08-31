محافظ نابلس: لدينا إصابات كثيرة بفيروس (كورونا) بين الطواقم الطبية

قالت عنان الأتيرة، نائب محافظ نابلس: إن معظم الطواقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس (كورونا) قد أصيبت بالفيروس، وهناك صعوبة في استيعاب الأعداد الكبيرة مِن المصابين، حيث وصل عدد المصابين في نابلس منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 1200 إصابة.





وأضافت الأتيرة في تصريحات صحفية: "تم تشكيل أكثر مِن 13 فرقة، تعمل ضمن مجموعات مِن لجان الرقابة والتفتيش، تجوب أنحاء محافظة نابلس ليلاً ونهاراً، لتطبيق النظام وللالتزام بإجراءات الوقاية والتوعية، وجميع هذه الفرق معها صلاحية لتحرير المخالفات، وتقديمها للشرطة".





وتابعت في حديثها:" وفق بروتوكول الأزمة الصحية بنابلس، تمت إقامة مراكز خارج المستشفيات لعمل فحوصات (كورونا) وكل مِن يشتبه بإصابته يذهب لمنطقة عزل داخل المستشفى، حتى التأكد من إصابته، وقد تم تخصيص قسم داخل كل مستشفى خاص بـ (كورونا) لاستقبال المرضى في حال زادت الأعداد، وجميع المستشفيات في محافظة نابلس، ملتزمة بقرار وزارة الصحة بتخصيص قسم العناية المكثفة للحالات الحرجة المصابة بـ (كورونا)".





وأشارت نائب محافظ نابلس، إلى أن 9 حالات وفاة، سجلت في نابلس بسبب (كورونا) معظمهم مِن كبار السن، يعانون من أمراض مزمنة.





وأضافت: "نحن في محافظة نابلس، غير راضين عن التزام المواطن في نابلس، بإجراءات الوقاية، خصوصاً أن هنا من ينكر وجود الفيروس من الأساس، والقرار بمنع الأفراح وبيوت العزاء هو قرار من الحكومة، وقبل 3 أيام كانت هناك تعليمات مِن الرئيس؛ للتعميم على جميع المحافظين، بالتشديد على منع إقامة الحفلات وبيوت العزاء، وقد تم إحضار أصحاب القاعات؛ لتوقيع تعهدات لمنع إقامة الأعراس، وكل من يخالف، يتم إخلاء القاعات مِن الحضور، واعتقال المخالفين".

رام الله - دنيا الوطن