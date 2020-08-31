الولايات المتحدة: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية





وقالت الخارجية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إنه تم "تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، للمواطن سهيل المصري، بسبب فيروس (كورونا)".

















رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة.