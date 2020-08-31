المالية بغزة: صرف راتب أغسطس بنسبة 50% بحد أدنى 1400 شيكل غداً الثلاثاء

وقالت المالية في بيان لها عبر (فيسبوك) تخفيفاً عن كاهل الموظفين، الذين يسهرون ليل نهار في خدمة المجتمع وحمايته من مخاطر جائحة (كورونا)، وعلى الرغم من قلة الموارد المالية وانخفاض الإيرادات، الأمر الذي اضطرنا للاستدانة من البنوك، حتى نستطيع صرف الراتب، وزيادة نسبة الصرف، وزيادة الحد الأدنى للراتب.





وأشارت إلى أنه وبناءً عليه: سيتم الصرف في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني، وجميع فروع بنك البريد، وفق معايير السلامة والوقاية وإجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارة الداخلية والأمن الوطني.



ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم إبلاغ كل موظف بموعد الصرف الخاص به برسالة نصية تصله على جواله من خلال البنك الذي يتقاضى منه راتبه.