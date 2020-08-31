الكريري: كل مصاب قد يكون بؤرة وباء متنقلة لفيروس (كورونا)

وسجل قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 69 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، فيما شددت الداخلية من إجراءاتها لحصر الفيروس.

غزة - دنيا الوطنقال معين الكريري، مدير التثقيف في وزارة الصحة، بغزة: إنه على المواطنين عدم التهاون بالمطلق، بإجراءات السلامة لخطورة فيروس (كورونا).وأوضح في حديث لإذاعة (صوت الأقصى) أنه يجب الحرص لأن كل مصاب قد يكون بؤرة وباء متنقلة، مشيراً إلى أن المعقمات يجب أن تستخدم بالقدر المعقول، مبيناً أنها ضرورية ويجب استخدامها.ونوه إلى أنه عند الخروج الاضطراري من المنزل لا بد من وضع الكمامة، والالتزام بإجراءات السلامة حفاظاً على الناس.