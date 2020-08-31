شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض التطاول على الرموز الإسلامية وحرق المصحف في السويد

المطران حنا: نرفض التطاول على الرموز الإسلامية وحرق المصحف في السويد
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إنه آلمنا وأحزننا ما قامت به جهة متطرفة وعنصرية وحاقدة في السويد والنرويج، بالتعدي والتطاول على رموز دينية إسلامية، ونعتبر بأن هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى أية قيمة أخلاقية أو إنسانية أو دينية.

وأضاف حنا، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إننا نرفض ظاهرة التطرف والكراهية والتعدي على الرموز الدينية في كافة الديانات، فالرموز الدينية لها حرمتها، ويجب أن تصان والديانات التوحيدية الإبراهيمية الثلاث المسيحية والإسلامية واليهودية، إنما ينتمي أبناؤها إلى عائلة بشرية واحدة، خلقها الله، والتعددية الدينية لا يجوز أن تتحول إلى كراهية وتطرف وعنف وتطاول على الرموز الدينية.

وأكد حنا أن ما حدث في السويد والنرويج لا يمكن أن يقبله اي عقل بشري واي انسان عنده ضمير حي وفي الوقت ذاته فإننا نؤكد بأن تصرفات من هذا النوع لا يجوز ان نسمح لها بأن تؤجج الصراعات والكراهية والحقد في مجتمعاتنا بل يجب ان نقاومها وان نواجهها بثقافة المحبة والتسامح والاخوة الانسانية.

وذكر أن التعدي على الرموز الدينية في كل الديانات هو امر مرفوض ومستنكر من قبلنا جملة وتفصيلا ونحن نرفض اي عمل تقوم به اية جهة متطرفة في هذا العالم بهدف اذكاء الكراهية والطائفية.

وتابع حنا: "من واجبنا كرجال دين من كافة الاديان ان نعمل على بناء جسور المحبة والاخوة والتواصل فيما بيننا وان نهدم اسوار الكراهية والتطرف التي يبنيها بعض اولئك الذين لا يؤمنون الا بالكراهية ورفض الاخر كما انهم بعيدون عن ثقافة التسامح وقبول اخيهم في الانتماء الانساني، حتى وان اختلف عنهم في معتقده او دينه".

وأشار إلى أن مظاهر التطاول على الرموز الدينية يجب ان تجعل رجال الدين جميعاً ومن كل الأديان والمذاهب اكثر لُحمة وتعاوناً وتفاعلاً وعملاً على تكريس ثقافة المحبة والأخوة الإنسانية.

وختم حنا، حديثه بالقول: "لا للكراهية ولا للبغضاء ولا للتطاول على الرموز الدينية ، نعم للمحبة والاخوة والتسامح والعيش المشترك ونحن في هذا المشرق، وفي قلبه النابض فلسطين الارض المقدسة، يجب ان نعمل دوماً لكي نقدم للعالم بأسره نموذجاً متميزاً في هذه الُلحمة والأخوة لكي يرى الجميع بأن أرضنا هي أرض السلام والمحبة والتعايش والأخوة الإنسانية والوطنية".

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