شؤون فلسطينية

صور: بلدية خانيونس تستمر بحملة تعقيم شوارع المدينة

صور: بلدية خانيونس تستمر بحملة تعقيم شوارع المدينة
غزة- دنيا الوطن
تواصل الطواقم المختصة في بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة، حملات تعقيم الشوارع الرئيسة والمرافق العامة والأسواق الشعبية والتجارية وكافة الأماكن بالمدينة وأحيائها، ضمن خطة عمل تستهدف الوصول إلى كافة المواقع في إطار الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كورونا).

وقامت صباح اليوم، فرق التعقيم بدائرة الصحة والبيئة، برش المواد الطبية في محيط مركز شرطة خانيونس، ومركز شهداء خانيونس الصحي، ومقر مصلحة مياه بلديات الساحل، وزارة الداخلية، وشارع السكة الحديد، وسوق الخان، ومحلات سوق حراء، وشارع القصيلة، ومنطقة كراج رفح للسيارات.

ومن المتوقع، أن تزداد وتيرة الحملة، والتي ستطال كافة أرجاء المدينة وأحيائها المختلفة والمناطق السكنية المكتظة خلال الأيام المقبلة.



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