فيديو.. اشتية: الوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة وحوار بين سلطة النقد والبنوك بشأن الخصومات

وتابع: آمل منكم أن تتفهموا المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها، لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام 2020 لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية لنا لوكالة الغوث.





وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تحاول ابتزازنا في موضوع المقاصة، و"هذه الأموال هي أموالنا وإنا على ثقة أنكم لن تقبلوا أن يتم ابتزازنا في هذا الموضوع".



وقال اشتية: إن هناك حواراً بين سلطة النقد والبنوك، لتمرير هذه الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.



وأوضح: "يؤلمنا جداً ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات، في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل، حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".