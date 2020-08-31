فيديو.. اشتية: الوفد الوزاري يتوجه لغزة الجمعة وحوار بين سلطة النقد والبنوك بشأن الخصومات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن وفداً من عدد من الوزراء، سيتوجه إلى القطاع؛ للمساندة والاطلاع على الأوضاع، وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك.
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن وفداً من عدد من الوزراء، سيتوجه إلى القطاع؛ للمساندة والاطلاع على الأوضاع، وتقديم كل مساعدة يحتاجها أهلنا هناك.
وأضاف في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: أن الوفد سيصل إلى غزة صباح الجمعة المقبل، وفي هذه الأثناء نقوم بالتحضير لحزمة مساعدات طبية لغزة.
وقال اشتية: إن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) شيء ملحوظ منا جميعاً وفي جميع المحافظات، وقد شددنا في الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة، لا خيار لنا غير الوقاية وآمل أن لا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى.
وقال اشتية: إن هناك حواراً بين سلطة النقد والبنوك، لتمرير هذه الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.
وأوضح: "يؤلمنا جداً ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات، في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل، حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".
وتابع: آمل منكم أن تتفهموا المرحلة السياسية الحساسة التي نعيشها، لم تصلنا أي مساعدة من أي دولة عربية منذ بداية العام 2020 لدعم الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأمريكية لنا لوكالة الغوث.
وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تحاول ابتزازنا في موضوع المقاصة، و"هذه الأموال هي أموالنا وإنا على ثقة أنكم لن تقبلوا أن يتم ابتزازنا في هذا الموضوع".
وقال اشتية: إن هناك حواراً بين سلطة النقد والبنوك، لتمرير هذه الرواتب دون أية خصومات عن القروض الممنوحة للموظفين.
وأوضح: "يؤلمنا جداً ونحن نرى اليوم هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات، في خرق واضح ومفضوح للموقف العربي المتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، وبهذه المناسبة نحيي المواقف العربية الواضحة والرافضة للتطبيع المجاني مع إسرائيل، حيث أفشل العرب رحلة بومبيو، رغم الضغوطات التي تمارس على بعض الدول العربية".
التعليقات