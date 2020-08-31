"الوطني الإسلامي": لن يتم خصم أقساط المرابحات للمتعاملين الأفراد من راتب الشهر الحالي

البنك الوطني الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر البنك الوطني الإسلامي اليوم الاثنين، بياناً بشأن أقساط راتب الشهر الحالي، للأفراد المتعاملين مع البنك.



وقال في تصريح عبر حسابه على (فيسبوك): إنه نظراً للأوضاع الصحية الحالية وتقديراً للظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا نعلمكم بأنه لن يتم خصم الأقساط المترتبة على المرابحات للمتعاملين الأفراد من راتب الشهر الحالي.



ويتواصل لليوم السابع على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في محاولة من المسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية، للحد من تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع.



يأتي ذلك بعد أسبوع من اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع، للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم في شهر آذار/مارس الماضي.



وتفرض الشرطة في قطاع غزة، إجراءات مشددة في عملية حظر التجول، في حين أجرت عملية فصل للمحافظات، وبعض الأحياء في المدن.