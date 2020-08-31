الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم منزلهما في بيت حنينا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشقيقين عبد وعدي كايد الرازم، على هدم منزلهما الكائن في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا في القدس المحتلة.



واضطرت العائلة إلى هدم منزلها ذاتياً باستخدام جرافة، خشية من تغريمها آلاف الشواكل، فيما لو قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم.



وتعيش بلدة بيت حنينا، التي تحتوي آثاراً كنعانية ورومانية وإسلامية، معاناةً مستمرّة بسبب إجراءات الاحتلال، التي طالت جميع مناحي الحياة إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.



وقسّم جدار الفصل العنصري، بيت حنينا من الشمال إلى الجنوب، وفصل أراضيها في الغرب، لتبقى وحيدةً، وليُحيط الجدار بالبلدة القديمة من ثلاث جهات، مما أدى لخسارة الكثير من سكان البلدة القديمة لتجارتهم ووظائفهم.