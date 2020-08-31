سلطة جودة البيئة ونقابة المهندسين يبحثان تصنيف المكاتب المعتمدة بيئيا

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس سلطة جودة البيئة، أ. جميل المطور، خلال لقاء اليوم في مكتبه بالبيرة مع نقيب المهندسين الفلسطينيين، د. جلال الدبيك ووفد من النقابة آلية تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة بيئيا.



وأشار المطور إلى أن سلطة جودة البيئة، تتطلع إلى عمل مشترك فيما يخص تصنيف هذه المكاتب الهندسية والتي تعمل في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي حيث يتطلب تنظيمها وفق معايير هندسية وبيئية.



وبدوره، ثمن الدبيك جهود سلطة جودة البيئة، وعملها في مجال الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عمل المكاتب الهندسية، التي تقوم بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للنشاطات المطلوب منها.



واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من سلطة جودة البيئة ونقابة المهندسين؛ لدراسة آلية تنفيذ وتنظيم عمل المكاتب الهندسية الاستشارية.



وقدم الدبيك درعاً تكريمياً باسم نقابة المهندسين للمطور، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، كرئيس لسلطة جودة البيئة، وتقديراً للجهود التي تبذلها سلطة جودة البيئة في حماية البيئة الفلسطينية.