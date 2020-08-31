الزراعة بغزة تُصدر رقماً مجانياً للمزارعين للإجابة على استفساراتهم

جددت وزارة الزراعة، إصدار تعليماتها للمزارعين، وتجار المنتجات الزراعية، بهدف اتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا).



وطالبت المزارعين في بيان لها اليوم الاثنين، بالتقيد بإجراءات الوقاية، لضمان استمرار عملهم وتنقلهم بين المحافظات وداخلها.



ودعت المزارعين بالاتصال على الرقم (109) في حال واجهتهم أي معوقات أو مشكلات بالخصوص على حواجز ونقاط التفتيش في مختلف مناطق القطاع، وذلك للتعاون مع الجهات المختصة للتسهيل.​



كما ناشدتهم بالاتصال على الخط المجاني الخاص بوزارة الزراعة 1800 101 111 للإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات والارشادات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

غزة- دنيا الوطن