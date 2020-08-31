الصحة بغزة توفر فرقاً طبية ميدانية لعلاج المرضى في منازلهم

أكد د. مدحت محيسن، الوكيل المساعد في وزارة الصحة، أن وزارته، وفرت فرقاً طبية ميدانية، بالتعاون مع المؤسسات الصحية الأهلية؛ للوصول إلى الحالات المرضية في منازلهم، إذا استدعت حالتهم الصحية لذلك.





وبين محيسن أنه تم العمل على توفير الأدوية الخاصة بذوي الأمراض المزمنة، وصرفها لمدة شهر مع ضمان وصولها للمرضى في منازلهم من خلال فرق ميدانية بالمحافظات، حيث تعاملت وكالة الغوث مع 1107زيارات خاصة بالمرضى المزمنين، بالإضافة إلى استجابة وزارة الصحة لمئات الاتصالات اليومية، وتوفير علاجاتهم في أماكن تواجدهم.





كما أثنى على جهود طواقم الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 101، الذين لم يدخروا جهداً لمساعدة أبناء شعبهم ومساهمتهم في نقل الحالات المصابة بفيروس (كورونا) إلى مستشفى العزل، ونقل الحالات المشتبهة بها لمراكز الفحص التنفسي في المستشفيات المختلفة.





وفيما يخص الخدمات الطبية التي يحتاجها الجرحى، أشار إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية ومؤسسة السلامة، سيعملون على متابعة جميع الجرحى في منازلهم وتوزيعهم جغرافياً حسب مناطقهم، ومن ستحتاج لمتابعة سريرية بعد التقييم الميداني المنزلي، سيتم التنسيق لنقله إلى المستشفيات.





أما بالنسبة لمرضى القدم السكري، ومتابعتهم وتقديم العلاج لهم لمنع تفاقم حالتهم الصحية، أكد على تحقيق التعاون مع المستشفى الأهلي العربي من خلال متابعة 21 حالة، وعمل اللازم لهم وتحويل حالتين لمستشفى القدس، لصعوبة وضعهم ومتابعتهم من الفريق الطبي.





وشكر وكالة الغوث، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى القدس، وجميع المؤسسات الأهلية غير الحكومية في قطاع غزة على تعاونهم وتكامل الأدوار مع وزارة الصحة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لمواجهة وباء (كورونا).





أوضح، أن وزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوت وتشغيل اللاجئين، استقبلت نحو 20 ألف اتصال على الرقم المجاني 103الخاص بوزارة الصحة، والإجابة المباشرة على شكاوى واستفسارات المواطنين حول فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، وكذلك للإبلاغ عن الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس.





وقال د. محيسن، نحن بصدد زيادة القدرة الاستيعابية للأرقام المجانية الخاصة بوزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الغوث من خلال تفعيل الأرقام على مدار 12 ساعة متواصلة أو تخصيص خطوط مجانية أخرى لتخفيف الضغط على الخط الساخن 103، الخاص بوزارة الصحة.

غزة- دنيا الوطن