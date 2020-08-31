جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تستمر بتقديم خدماتها الصحية في ظل تفاقم جائحة (كورونا)



واشار د. ياغي الى ما يواجهه القطاع الصحي من تحديات جمة نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ونقص الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم و والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .



ومن جانبه دعا د. ياغي المواطنين جميعاً الى الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والالتزام بمنازلهم واتباع تعليمات الجهات المختصة، وقال إن التهاون في تطبيقها من شأنه أن يفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد مما يؤدي الى نتائج كارثية .



وتجدر الاشارة الى ان جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية قد خصصت ارقام هاتفية لتقديم الإستشارات الطبية عبر الهاتف وهي متاحة يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء وهي كالتالي :

- محافظة غزة الاتصال على الرقم المباشر 0562020515

- محافظة الشمال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الدكتور حيدر 2472507

- محافظة خانيونس الاتصال على الرقم المباشر0562020514





رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية على استمراريتها بتقديم الخدمات الصحية العلاجية المتنوعة في ظل الأزمة الحالية وفرض حظر التجوال .حيث سيرت الإغاثة الطبية فرق ميدانية متنقلة تقدم الخدمات الطبية العلاجية والغيار والفحوصات المخبرية للمرضى في منازلهم ، مع التركيز على توعية المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات الصحية السليمة في مكافحة الوباء وتجنب العدوى .وأكد الدكتور عائد ياغي مدير الاغاثة الطبية الفلسطينية ان الإغاثة الطبية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومقدمين الخدمات الصحية الاخرين قد قامت بتسيير 7 فرق طبية ميدانية لزيارة المرضى في منازلهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.