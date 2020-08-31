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شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال تموز

الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال تموز
رام الله - دنيا الوطن
بينت مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره
 0.51% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 93.10، مقارنة ﺒ 93.58 خلال شهر حزيران/ يونيو (سنة الأساس 2018 = 100).

وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 92.76، مقارنة ﺒ 93.24 خلال الشهر الذي سبقه(سنة الأساس 2018 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.14 خلال شهر تموز 2020 مقارنة بـ 96.54 خلال شهر حزيران/ يونيو 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.48%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.98%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الملوخية 1.75 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البامية 7.89 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.86 شيكل/كغم ، ومتوسط سعر اللوبياء 2.86 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 1.50 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.04%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 4.00 شيكل/كغم، ومتوسط سعر التفاح 3.25 شيكل/كغم ، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 0.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.37%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 27.14 شيكل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي  25.52 شيكل/كغم، كما ارتفع سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – ليبلغ بالمتوسط 10.68 شيكل/كرتونة، على الرغم من انخفاض سعر الدجاج اللاحم الحي حيث بلغ بالمتوسط 7.84 شيكل/كغم.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 10.82%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.89%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.33%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 1.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الملابس بنسبة 1.11%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.61%.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 3.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

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