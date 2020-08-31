الإحصاء: انخفاض أسعار المنتج خلال تموز
رام الله - دنيا الوطن
بينت مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره
بينت مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج، سجل انخفاضاً مقداره
0.51% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 93.10، مقارنة ﺒ 93.58 خلال شهر حزيران/ يونيو (سنة الأساس 2018 = 100).
وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 92.76، مقارنة ﺒ 93.24 خلال الشهر الذي سبقه(سنة الأساس 2018 = 100).
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.14 خلال شهر تموز 2020 مقارنة بـ 96.54 خلال شهر حزيران/ يونيو 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.48%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.98%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الملوخية 1.75 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البامية 7.89 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.86 شيكل/كغم ، ومتوسط سعر اللوبياء 2.86 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 1.50 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.04%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 4.00 شيكل/كغم، ومتوسط سعر التفاح 3.25 شيكل/كغم ، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 0.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.37%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 27.14 شيكل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 25.52 شيكل/كغم، كما ارتفع سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – ليبلغ بالمتوسط 10.68 شيكل/كرتونة، على الرغم من انخفاض سعر الدجاج اللاحم الحي حيث بلغ بالمتوسط 7.84 شيكل/كغم.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 10.82%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.89%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.33%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 1.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الملابس بنسبة 1.11%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.61%.
كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 3.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 92.76، مقارنة ﺒ 93.24 خلال الشهر الذي سبقه(سنة الأساس 2018 = 100).
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.14 خلال شهر تموز 2020 مقارنة بـ 96.54 خلال شهر حزيران/ يونيو 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).
وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.48%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بمقدار 6.98%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الملوخية 1.75 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البامية 7.89 شيكل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.86 شيكل/كغم ، ومتوسط سعر اللوبياء 2.86 شيكل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 1.50 شيكل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.04%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 4.00 شيكل/كغم، ومتوسط سعر التفاح 3.25 شيكل/كغم ، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 0.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.37%، حيث بلغ متوسط سعر ماعز بلدي - حي 27.14 شيكل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 25.52 شيكل/كغم، كما ارتفع سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – ليبلغ بالمتوسط 10.68 شيكل/كرتونة، على الرغم من انخفاض سعر الدجاج اللاحم الحي حيث بلغ بالمتوسط 7.84 شيكل/كغم.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.19%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 10.82%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات بمقدار 1.89%، وأسعار السلع ضمن نشاط تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.33%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 1.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الملابس بنسبة 1.11%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.61%.
كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر تموز 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.
بينما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 3.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.
شهدت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.09%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.
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