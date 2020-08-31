اقتحام واسع لمخيم شعفاط وبلدة عناتا ومداهمات في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم المئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، بلدة عناتا ومخيم شعفاط وقرية العيسوية في القدس المحتلة، وشنوا حملة تفتيش واسعة، فيما اقتحمت قوة أخرى مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوة عسكرية كبيرة، تشمل أكثر من 300 جندي إسرائيلي، شنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية في مخيم شعفاط.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل، تعود للمواطنين أحمد السلوادي، وموسى السلوادي، ومنزل محمود عليان.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منزل المواطن محمود الرفاعي وفتشته، وخرّبت في محتوياته بشكل وصف بالوحشي، وذلك قبل اعتقال نجله الكبير محمد.



كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، المحال التجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس، وشنت حملات تفتيش وفرض عقوبات تنكيلية بحق المواطنين.



واقتحمت آليات الاحتلال مدينة نابلس من جهة بلدة عصيرة الشمالية، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت تجاه منازل المواطنين، كما نفذت مداهمات اعتقلت خلالها الشاب هلال وائل التيتي.



وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي حملات المداهمة والاعتقالات، والتي تتركز في الليل، ويتخللها عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وإرهاب الأطفال والنساء والسكان.