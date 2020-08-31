الوزير أبو جيش يؤكد على أهمية اندماج أبناء المخيمات في سوق العمل

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، مع وفد المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، ممثل برئيس المكتب محمود مبارك، وأعضاء هيئة المكتب رؤساء اللجان الشعبية في المخيمات، بالإضافة إلى مدير منطقة الوسط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ثائر جودة، مطالب الوفد المتعلقة بالقوى العاملة من أبناء المخيمات، وذلك من حيث دمجهم في برامج التشغيل، التي توفرها الوزارة بالتعاون مع شركائها.



كما تطرق الوفد إلى ضرورة تخصيص جزء من المساعدات المالية للعاطلين عن العمل من أبناء المخيمات أو للمتضررين من جائحة فيروس (كورونا)، بالإضافة إلى إعطاء فرص للتدريب والتأهيل المهني للأسرى المحررين من أبناء المخيمات أو العاطلين عن العمل.



من جانبه، أكد أبو جيش، اهتمامه بواقع المخيمات الفلسطينية كونها تمثل صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ورمز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن معاناة أبناء المخيمات الفلسطينية لا تزيدهم إلا إصراراً على الاندماج في سوق العمل الفلسطينية، والمساهمة في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني.