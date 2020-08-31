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شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تقدم إرشادات مهمة لمزارعي الفراولة الأرضية والمُعلقة

الزراعة بغزة تقدم إرشادات مهمة لمزارعي الفراولة الأرضية والمُعلقة
غزة - دنيا الوطن
قدمت وزارة الزراعة الفلسطينية، ارشادات مهمة لمزارعي التوت الأرضي "الفراولة" الأرضية والمعلقة منها، وذلك لضمان نجاح محصولهم مع بداية الموسم الحالي.

وتأتي هذه الأنشطة لطواقم الزراعة الإرشادية والفنية، في ظل انشغالها في لجان الطوارئ الخاصة بمواجهة جائحة (كورونا) في قطاع غزة، والعمل الدؤوب على توفير وإيصال المنتجات الزراعية للمواطنبن بسلاسة خلال الجائحة الراهنة وفق (الرأي ).

وفيما يلي: أهم الإرشادات التي قدمتها الوزارة لمزارعي الفراولة، والتي بدورها دعتهم؛ لاتباعها والالتزام بها خلال الموسم الحالي.

 إرشادات مهمة لمزارعين الفراولة الأرضية مع بداية الموسم الزراعي 2020/2021م:

- جمع أشتال الفراولة (بدون طبارة) سلت من أرض المشتل.

- يتم ري المشتل في الأراضي الجافة لتسهيل عملية خلع الأشتال، والتي تتم بواسطة آلة خاصة (الدقران)، بعدها يتم فصل الأشتال عن المدَّادات.

- ضرورة الفصل بين الأصناف وتمييزها، ويوصى بجمع أشتال كل صنف منفرداً.

- يتم التخلص من الأتربة الموجودة على الجذور، ووضع الأشتال في صناديق مبطنة بأكياس من الخيش المبلل، ووضعها في مكان مظلل.

فرز الأشتال:

- يتم فرز الأشتال في مكان مظلل وعلى طاولة مناسبة.

- بعد الخلع يتم التخلص من الأشتال المكسورة، المتعفنة، المصابة بالنيماتودا أو المشوهة لأي سبب آخر (منها الأشتال قليلة الجذور - الأشتال الصغيرة، والرفيعة جداً، والمُسنة).

- تزرع الأشتال ذات قطر 8- 16 مم.

- لا ينصح بزراعة الأشتال التي نتجت في البداية على المدَّادات لأنها تنمو كنبات الأم.

- لا ينصح بزراعة الأشتال التي في طرف المدَّادات لأنها ذات قطر أقل من 8 مم، أو لأنها لم تكون 4 أوراق كاملة النمو.

- ينصح فقط بزراعة الأشتال التي كونت مجموع جذري قبل 3 أسابيع على الأقل من خلعها من أرض المشتل.

- تقصر الجذور بطول 10 سم، وتوضع في صناديق مبطنة بخيش مبلل حتى موعد الشتل حتى لا تتلوي أثناء عملية الشتل، مما يؤثر على نمو الأشتال وسرعة إزهارها، ومن المفضل أن تتم عملية الخلع في الصباح، وعملية الشتل بعد العصر في نفس اليوم.

تجهيـز الأرض المستديمة للزراعة.

-تسوية سطح التربة.

- الحرث لعمق 30- 35 سم.

- تنعيم سطح التربة بواسطة الفرَّامة.

- فحص التربة حسب التوصيات.

- إضافة السماد العضوي على ضوء نتائج فحص التربة، مع مراعاة التحلل الكامل للسماد، ويضـاف في الأرض التي زرعت سابقاً كمية 6- 8 كوب من السماد العضوي، وأما في الأرض التي لم تزرع سابقاً فيضاف 15 كوباً/ دونم.

- السماد الأساسي يتحدد بناء على توصيات المرشد الزراعي، وحسب نتائج فحص التربة.

- دفن السماد في التربة لعمق 10- 12 سم بواسطة الفرَّامة.

- الري من 2- 3 مرات قبل الزراعة.

- بعد أسبوعين من كل ريَّة يراعى إجراء عملية كلترة للتخلص من الأعشاب.

- التعقيم بغاز ميثيل بروميد أو بأحد البدائل.

- غسل الفرامة والأدوات قبل دخول القطعة.

- بعد أسبوع يجب إعطاء ريَّة خفيفة، ويفضل الري قبل يوم من بناء المصاطب بحوالي 20 كوباً/ دونم.

- عمل مصاطب بعرض 110 سم، والمسافة بينها 50 سم للممرات، وبارتفاع 15- 20 سم مع وجود ميل لتصريف المياه الزائدة من الري ومياه الامطار .

- بعد الانتهاء من عمل المصاطب يتم الري لتثبيت التربة ( ريَّة التأسيس ) بكمية 30- 40 كوباً/ دونم.

الزراعة.

- يوصى باستعمال أشتال سلت (بدون طوبارة). 

- غمس الأشتال بمحلول أوكتاف بتركيز 1- 2 سم/ لتر لمدة 5- 10 دقائق عند الشتل.

- يتم الشتل بنفس العمق الذي كانت به الأشتال في المشتل وعدم دفن القمة النامية حتى لا تحدث إعفان وموت للأشتال.

- يجب عدم إزالة أوراق الأشتال عند الزراعة وذلك لتحسين عملية التجذير.

- عند الشتل يجب أن تكون الجذور رأسية، وبدون التواء.

- يتم الشتل في ساعات ما بعد الظهر، أو في الصباح الباكر، ويجب الامتناع عن الشتل وقت الحر.

- زراعة 10% إضافية من الأشتال لعملية الترقيع.

- الري بمعدل 20 كوب/ دونم بعد الشتل مباشرة.

- المحافظة على الأشتال في مكان مظلل بارد، ويتم إخراج الأشتال حسب طاقة العمل.

- يجب الضغط على جوانب الشتلة أثناء الشتل حتى تتلاصق الجذور بالتربة لضمان نجاح التثبيت.

- الري المتواصل بالرشاشات مرتين يومياً بمعدل 5 م3/ يوم/ دونم، للعشرة أيام الأولى.

 إرشادات مهمة لمزارعين الفراولة المعلقة مع بداية الموسم الزراعي 2020/2021م:

مرحلة ما قبل الزراعة

1- يوصى بتغيير التربة الزراعية كل سنه او سنتين مع الحاجة للتعقيم بين السنة الاولى والثانية وفي كل الاحوال يوصي برش القنوات الفارغة قبل وضع الخلطة الجديدة هيبوكلوريد الصوديوم 2 % ( مادة مطهرة ).

2- كمية التربة الزراعية ا المطلوبة هي 10 لتر لكل متر طولي.

3- في مرحلة التجهيز يوصى بغسيل الخلطة ( التربة الزراعية ) على ثلاث مراحل كالآتي :

- غسيل الخلطة في القنوات (أحواض الزراعة ) بواسطة دوش بماء عادي.

- غسيل ثاني بالتنقيط بماء نقي بمعدل 5-8 كوب / دونم ويجب أن لاتزيد ملوحة الماء المستخدم عن 600 – 770 ppm.

- غسيل ثالث: بماء حامضي بعد 48 ساعة من الغسيل الثاني بحيث تكون درجة الحامضية(pH ) 6 في ماء الغسيل وتكون تقريبا بإضافة 150 سم حامض فسفوريك للمتر المكعب المروي ويتم الغسيل بمعدل 5 - 8 كوب للدونم. 

4- تكملة الخلطة لو نقصت بعد الغسيل و يجب الامتناع عن ربص الخلطة يدويا او كبسها لتبقى مهواة.

مرحلة الزراعة:

1- يجب عدم إزالة أوراق الأشتال عند الزراعة وذلك لتحسين عملية التجذير.

2- ينصح بغمس الأشتال ( السلت ) بمحلول يحتوي على مبيد أوكتاف أو ميراج بمعدل 1غم/ لتر لمدة دقيقتين . 

3- يجب التأكد من ان الخلطة مشبعة بالماء قبل الزراعة. يجب تثبيت النبات بكبس الخلطة حوله ولكن دون الضغط القوي, وفقط لتفريغ الهواء من حول الجذور.

4- بعد الزراعة مباشر يتم تشغيل نظام الرشاشات العلوية ( 5 دقائق كل 30 دقيقة) خلال اليومين ما بعد الزراعة لتلطيف الجو ومنع ذبول الاوراق. 

5- بعد أسبوع من الزراعة يتم تفقد الأشتال لمعرفة الميت منها وإجراء عملية الترقيع مباشرة.

اعداد دائرة الخضار والزهور.

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