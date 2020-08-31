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شؤون فلسطينية

الأسير مراد أبو الرب من جلبون شرق جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

الأسير مراد أبو الرب من جلبون شرق جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير مراد أبو الرب من بلدة جلبون شرق جنين، اليوم الاثنين، عامه الـ15 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

 وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن الأسير أبو الرب محكوم بالسجن مدى الحياة، وقد أمضى فترات طويلة في العزل وحرمانه من الزيارات، إضافة الى تعمد سلطات الاحتلال إنتهاج سياسة تنقله داخل السجون.                                 

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