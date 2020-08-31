مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على أرض شرق الخليل

تصدى مواطنون، اليوم الاثنين، لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على أرض في قرية بيرين شرق الخليل.





وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من مستوطني "كريات اربع" الجاثمة فوق أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، حاولوا نصب خيام في أرض بمنطقة خلايل المغربي شعب حمار في قرية بيرين، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي ناصر الدين وغيث، بغرض الاستيلاء عليها، ولكنهم لاذوا بالفرار بعد تصدي سكان المنطقة وأصحاب الأراضي لهم.





وقال أهالي المنطقة، إنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المستوطنون اقتحام أراضيهم، وإقامة البؤر الاستيطانية فيها، مؤكدين مواصلة تصديهم لكافة ممارسات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه التي تهدف الى ترحيلهم، والاستيلاء على أراضيهم بقوة السلاح وتزوير الحقائق، والتي يملكون كافة أوراقها الثبوتية.

رام الله - دنيا الوطن