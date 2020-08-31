هيئة الأسرى: الأسير حسام رزة يشرع بإضراب مفتوح على الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، أن الأسير حسام محسن سعيد رزة (62 عاماً) من مدينة نابلس، دخل يوم أمس، بإضراب مفتوح على الطعام احتجاجاً على اعتقاله.



وبينت الهيئة، أن الأسير رزة يقبع حالياً بمركز توقيف (حوارة) وكانت قد اعتقلته قوات الاحتلال، يوم أمس، وهو في طريقه إلى مدينة رام الله.



وأضافت، أن الأسير رزة، يعاني من عدة أمراض وحالته الصحية

بحاجة إلى متابعة وإشراف طبي متخصص.



يذكر أن الأسير حسام الرزة، هو أحد قيادات الجبهة الشعبية، وهو والد الأسير المحكوم إدارياً بدر الرزة، وقد اعتقل سابقاً عشرات المرات، أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاماً في سجون الاحتلال، وقضى جزءاً منها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقاله المتكرر العديد من الإضرابات عن الطعام.



ولفتت الهيئة إلى أنه إلى جانب الأسير الرزة، يواصل ستة أسرى

آخرون إضرابهم رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير ماهر الأخرس والمضرب منذ 36 يوماً، وعبد الرحمن شعيبات ومضرب منذ 12 يوماً، ومصطفى حسنات ويزن بلعاوي ورامز ملحم، وثلاثتهم يواصلون اضرابهم لليوم السابع على التوالي، ومعتصم سمارة مضرب منذ 5 أيام.