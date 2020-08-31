الأسير محمد وهدان يُعلّق إضرابه المفتوح عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

علّق الأسير محمد وهدان، اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد انتزاعه قراراً من إدارة السجون سجون الاحتلال بوقف اعتقاله الإداري.



وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن الأسير "وهدان" من بلدة رنتيس برام الله، علّق إضرابه عن الطعام، الذي استمر لمدة 23 يوماً في عزل سجن (عوفر)، بعد تحويل ملفه إلى قضية، والإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 شيكل.



وأمس الأحد علق الأسير موسى زهران من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله إضرابه عن الطعام.



فيما يواصل 5 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لفترات متفاوتة احتجاجاً على اعتقالهم.



والأسرى المضربون هم: الأسير ماهر الأخرس، والأسير عبد الرحمن شعيبات، والأسير مصطفى الحسنات، والأسير رامز ملحم، والأسير يزن بلعاوي، والأسير معتصم سمارة.