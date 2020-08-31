الصحة بغزة: تسجيل 69 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وهذا الرقم هو الأعلى على المستوى اليومي، منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأضافت: أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة، فيما إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 356 إصابة منها.



وقالت: إن الحالات النشطة حاليا 280 (243 من المجتمع و37 من العائدين) فيما عدد المتعافين 72 والوفيات أربع.



وأشارت الوزارة إنه لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.



وأضافت: لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة و تتطلب منع الحركة إلا للضرورة القصوى ووفق الإجراءات الوقائية المشددة.



غزة - دنيا الوطنسجل قطاع غزة اليوم الاثنين، ارتفاعاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها اليومي: إن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية، 69 حالة.