شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية: ظهور بؤر جديدة للوباء بالمحافظة مما يستدعي تشديد إجراءاتنا

محافظ قلقيلية: ظهور بؤر جديدة للوباء بالمحافظة مما يستدعي تشديد إجراءاتنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، في تصريحات للإذاعة الرسمية: إن بؤراً جديدة للوباء ظهرت في المحافظة، مما يستدعي تشديد إجراءاتنا واعتقال المخالفين.

وكانت محافظة قلقيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) بالمحافظة، إلى 438 حالة.

وقال رواجبة إن عدد الإصابات، يوم الأحد، وصل إلى 30 حالة إصابة، بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة.

وتم توزيع الإصابات الجديدة، في قلقيلية بواقع سبع إصابات، "ورأس الطيرة" بواقع واحدة.

وكانت المحافظة أعلنت أمس وفاة المواطنة صبحية حسن امليحات (69 عاماً) من مدينة قلقيلية متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) في المستشفى العسكرية بمدينة نابلس، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة.

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