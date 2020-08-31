وثيقة تكشف حجم ديون حكومة دبي

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت وثيقة أن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو الماضي، ويشمل ذلك الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.



وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي، وفقا لوثيقة نشرت اليوم الاثنين بشأن طرح سندات وفق (رويترز).



وفي مارس 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي الإماراتي.



وفي أبريل الماضي، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.



(الدولار=3.6728 درهم إماراتي)