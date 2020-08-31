برلمانيون لاتينيون يجتمعون دعما للقضية الفلسطينية

يجتمع برلمانيون من دول أمريكا اللاتينية لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ودراسة السبيل الأمثل لإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.





الاجتماع الافتراضي الذي يعقد عن بعد، يأتي بتنظيم من المنتدى اللاتيني الفلسطيني، في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.





ووضع القائمون على الفعالية عنوانا لها "حقيقية الموقف اللاتيني من قرار الضم: السياق والعوامل الحاكمة ومدى التأثير والفرص الممكنة لمنع لضم".





ويشارك في الندوة الافتراضية النائب التشيلي سيرجيو ألفريد، والنائبة المكسيكية ماريا يوجينيا بيريز، والبرلمانية الأرجنتينية جوليا بيري، وعضو الجمعية العامة لبرلمان كيتو الإكوادوري بيرون فالي، ونائبة المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد، والمدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس الدكتور محمد مكرم بلعاوي.





ويناقش المتحدثون إمكانية الضغط على المجالس التشريعية في أمريكا اللاتينية ضد دولة الاحتلال تجاه ضم الأراضي والاستيطان المتكرر والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب عقدين من الزمن.





ومنذ إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع الاحتلال قبل نحو ثلاثة أسابيع، سارعت جهات عالمية إلى التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

رام الله - دنيا الوطن