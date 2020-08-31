الهند: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 3.6 مليون حالة



وهذا الرقم يقل بشيء بسيط عن العدد القياسي الذي سجلته في اليوم السابق، حيث كانت الهند أعلنت أمس، عن أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية، بالمقارنة مع أي دولة أخرى في الجائحة. وهذا الرقم يقل بشيء بسيط عن العدد القياسي الذي سجلته في اليوم السابق، حيث كانت الهند أعلنت أمس، عن أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية، بالمقارنة مع أي دولة أخرى في الجائحة.





وبذلك يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بالبلاد، إلى 3.62 مليون حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 64469 حالة، بعد تسجيل 971 حالة خلال 24 ساعة الماضية.





وتسجل الهند،‭ ‬ثاني أكثر دول العالم سكاناً، أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم منذ السابع من آب/أغسطس، متجاوزة الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة والبرازيل.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهند اليوم الاثنين، تسجيل 78512 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.