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تمر بالمجال الجوي السعودي.. تسيير أول رحلة جوية رسمية بين إسرائيل والإمارات

تمر بالمجال الجوي السعودي.. تسيير أول رحلة جوية رسمية بين إسرائيل والإمارات
صورة توضح الرحلة الجوية بين إسرائيل والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
لأول مرة في التاريخ، تقلع اليوم طائرة إسرائيلية من مطار "بين غوريون"، متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة عبر المجال الجوي السعودي. 

وسيكون على متن الطائرة، بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، ترافقها بعثة أمريكية برئاسة مستشاري الرئيس الأمريكي، روبيرت ابراين، وجارد كوشنر.

وتستمر الزيارة يومين وتشمل لقاءات عمل لطواقم مشتركة، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ومنها التجارة والسياحة والاقتصاد والطيران والثقافة.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه في إطار الزيارة الرسمية، سيتم عقد اجتماع ثلاثي يضم رؤساء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد ،ومسؤولين كبار آخرين.

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم  ضم مسؤولين أمنيين كبار إلى الوفد الإسرائيلي، فيما كتبت على الطائرة، التابعة لشركة "ايل عال"، كلمة "سلام بالعبرية والعربية والإنجليزية"، علما بأنها مزودة أيضا بمنظومة للدفاع من صواريخ كتف جو.


 






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