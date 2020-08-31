قطاع غزة: حركة مرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن هناك حركة مرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وكذلك الفرعية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط.
قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن هناك حركة مرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وكذلك الفرعية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط.
وأشارت إلى أنه لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
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