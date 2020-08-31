قطاع غزة: حركة مرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية





وأشارت إلى أنه لم ينتج عنه أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.





رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة اليوم الاثنين: إن هناك حركة مرورية متوقفة بشكل كامل على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وكذلك الفرعية بسبب فرض حظر التجوال بكافة محافظات غزة.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط.