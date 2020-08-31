شاهد: سيدة مصرية تدعي أنها مستشارة أممية تتعرض لضابط شرطة ونائب يطالب بالتحقيق

رام الله - دنيا الوطنتقدم نائب في البرلمان المصري إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والداخلية ببلاغ عاجل حول واقعة ادعاء سيدة أنها مستشارة بالأمم المتحدة وشتمها ضابط شرطة.وجاء في البيان الذي تقدم به النائب تامر الشهاوي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية، "أن إحدى السيدات تدعي عملها كمستشاره بالأمم المتحدة تعدت بالقول والفعل على المقدم وليد عسل من قوه تأمين النيابات والمحاكم أثناء تأديه وظيفته، وطالب البيان بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالها وفق القواعد الدبلوماسية التي تتخذ في مثل تلك الأحوال حفاظا على هيبه الدولة ورجال الشرطة المصرية" وفق (روسيا اليوم).وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن "مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة زعمت أنها مستشارة بالأمم المتحدة ووجهت الأخيرة للضابط السباب ومزقت رتبته "الميري"، بعد أن طالب الضابط السيدة، أن ترتدى الكمامة، فما كان منها إلا أن حدثته بطريقة غير لائقة".