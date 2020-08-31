شؤون فلسطينية

"الصحة": حالات (كورونا) بالقطاع في تزايد كبير ونتواصل مع الطب الوقائي لعمل خارطة وبائية

"الصحة": حالات (كورونا) بالقطاع في تزايد كبير ونتواصل مع الطب الوقائي لعمل خارطة وبائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه بالنسبة لقطاع غزة، فإن العينات تؤخذ يومياً، ويتم تزويد نتائجها لنا في الوزارة، مشيراً إلى أن الأعداد في تزايد كبير وعلى مستوى واسع، وليس بمنطقة واحدة.

وتابع الشخرة: الحالات على الأغلب كانت حالات قديمة، وتم نقل العدوى من شخص إلى آخر، وتم إصابة عدد كبير من الطاقم الطبي، ونحن على تواصل مع الطب الوقائي في القطاع، من أجل أخذ المشورة معنا، والتعامل حسب الخطة الوبائية وعمل خارطة وبائية في القطاع، خاصة بعد التجربة التي مررنا بها في الضفة والقدس.

وفيما يتعلق بمنطقة شمال القطاع، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن المنطقة مكتظة بالسكان، وبالتأكيد قطاع غزة منطقة مكتظة، والأكثر تعداداً منطقة الشمال، والإصابات الأكبر فيها، بالإضافة إلى إصابات في مناطق أخرى.

وقال: إن الشمال اتخذت له بعض الإجراءات لوقف انتشار الوباء، والعمل بعدم المخالطة وعدم الخروج، وأهم ما في الأمر عمل الخارطة الوبائية كاملة، لمعرفة من أين وكم الإصابات، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية في القطاع، لها خصوصية، و"نتوقع أن يكون هناك إصابات أكثر وأكثر".

وشدد الشخرة على أن طواقمنا الطبية تعمل على مستوى عالٍ بالتشاور معنا في وزارة الصحة في رام الله، لأخذ كافة الاحتياطات والتدابير، ونعمل معهم على مدار الساعة حتى نتجنب مزيداً كم الإصابات.

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