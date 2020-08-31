قتيل ومصابان بإطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجراح، في حادث إطلاق نار في ولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة أمس الأحد.
وأفادت الشرطة المحلية، بأن الحادث وقع داخل مجمع سكني في مدنية بروكرين بارك في الولاية وفق (روسيا اليوم).
وقالت الشرطة أنها تواصل البحث عن المشتبه بإطلاقه النار.
وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري عن وفاة أحد ضباطها متأثرا بجراحه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس يوم السبت، لدى تعامله وزميل له مع حادث إطلاق نار في المدينة.
وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، مضيفة أن الضابط الآخر أصيب بقدمه وقد غادر المستشفى.
لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجراح، في حادث إطلاق نار في ولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة أمس الأحد.
وأفادت الشرطة المحلية، بأن الحادث وقع داخل مجمع سكني في مدنية بروكرين بارك في الولاية وفق (روسيا اليوم).
وقالت الشرطة أنها تواصل البحث عن المشتبه بإطلاقه النار.
وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري عن وفاة أحد ضباطها متأثرا بجراحه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس يوم السبت، لدى تعامله وزميل له مع حادث إطلاق نار في المدينة.
وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، مضيفة أن الضابط الآخر أصيب بقدمه وقد غادر المستشفى.
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