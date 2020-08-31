قتيل ومصابان بإطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية



وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، مضيفة أن الضابط الآخر أصيب بقدمه وقد غادر المستشفى.





وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري عن وفاة أحد ضباطها متأثرا بجراحه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس يوم السبت، لدى تعامله وزميل له مع حادث إطلاق نار في المدينة.