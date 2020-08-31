شؤون فلسطينية

العالول يكشف تفاصيل اجتماع "المركزية" ويتحدث عن زيارة كوشنر للقدس قبل التوجه للإمارات

العالول يكشف تفاصيل اجتماع "المركزية" ويتحدث عن زيارة كوشنر للقدس قبل التوجه للإمارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية للحركة الذي عقد أمس الأحد، فيما علق على زيارة الوفد الأمريكي، برئاسة مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر، لبلدة سلوان في مدين القدس أمس.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه بالأمس كان هناك اجتماع للجنة المركزية، وهو جزء من اجتماعاتها الدائمة، التي تم الإعلان بأنها ستكون مفتوحة ودائمة، مشيراً إلى أن جدول الأعمال كان نقطتين، الأولى ما له علاقة بالأسرى والحركة الأسيرة، والثانية، موضوع الوحدة الوطنية واجتماع القيادة الفلسطينية المقبل، والذي يضم الأمناء العامين للفصائل.

وأضاف العالول أن مجموعة من التقارير قدمت لنا فيما يتعلق بالحركة الأسيرة، والموضوع يأخذ منا أولوية أساسية وهو متابع بشكل دائم.

وقال: اللجنة المركزية تحرص على متابعة كل تفاصيل الحركة الأسيرة، وتقوية وضعهم وترسيخ صمودهم ودعم الصمود ومساندتهم بكل تفاصيل هذه المسألة، مشيراً إلى أن هناك أطراً في حكة فتح والسلطة من أجل متابعة قضية الأسرى.

وشدد على أن الكل يدرك بأن قضية الاسرى كانت ولا زالت لها الأولوية، بمساندتهم والحفاظ على كرامتهم، واستمرار النضال من أجل نيل حريتهم.

وأوضح نائب رئيس حركة فتح، أن القضية الأخرى لها علاقة بالتأكيد على مسألة وحدة الشعب وتماسكه بكل مكوناته، وبأن تقف على قلب رجل واحد، بما يتعلق بالوضع السياسي والخيارات السياسية الراهنة.

وقال: خلال الأيام الماضية كان هناك اجتماع للقيادة، وكان كل ألوان الطيف، إن كانت فصائل المنظمة وغيرها مشاركاً فيه إضافة إلى مستقلين.

وأشار إلى أن البحث بالأمس كان مناقشة اجتماع آخر للقيادة سيعقد في الأيام القريبة، يشارك به الأمناء العامون الموجودون خارج الوطن، للتأكيد على التقاطع بين أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني، في مواجهة التحديات الأساسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والمسألة التي لها علاقة بـ (صفقة القرن) وخط الضم، وأن يكون الشعب موحداً. 

وشدد نائب رئيس حركة فتح، على أنه لذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة اجتماع من أجل التأكيد على ذلك في هذا الخصوص.

وقال العالول: كان هنالك ما هو ملفت للانتباه في تطورات أحداث أمس وهو ما له علاقة بالوفد الأمريكي الذي جاء لدولة الاحتلال،  والذي سيتوجه مع الوفد الإسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح: الملفت أن يتوجه الوفد إلى القدس وسلوان والتجول فيهما، وهذا نذير ليست جيداً، والتجول في القدس قبل الذهاب للإمارات يدل على أن هناك تطويراً للمسالة التي لم تعد تطبيعاً للعلاقة فقط، بين إسرائيل والإمارات، وإنما ما خلف ذلك هذا ما علينا أن نتابعه خلال الأيام المقبلة.

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