الشرطة والأجهزة الأمنية تفض 13 عرساً في قلقيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة يوم الأحد، 13 حفل زفاف في محافظة قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وتنفيذا لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات والتجمهر وإقامة الأفراح والأعراس وفتح بيوت العزاء، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، تم فض 13 حفلا تجمهر المواطنين فيها في مدينة ومحافظة قلقيلية.



وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأفراح والحفلات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.