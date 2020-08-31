"الوبائية" بغزة: الخطر الأكبر يتركز بشمال القطاع ونتوقع زيادة بعدد الإصابات اليوم

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه أمس أعلنت وزارة الصحة تقريرها عن ما حدث خلال الأسبوع السابق، حيث تم تسجيل 177 حالة خلال الستة أيام السابقة، إضافة إلى 37 حالة من ضمن حالات سحبت بين العالقين في المعابر، ليصبح إجمالي الحالات النشطة داخل القطاع، 214 حالة.



وأضاف عابد: الآن الملاحظ في التقرير في توزيع الحالات، حيث يشار إلى مناطق خطر أكثر من مناطق أخرى، ويتركز الخطر في المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 88 حالة حتى هذه اللحظة.



وتابع منسق اللجنة الوبائية في قطاع غزة: أن مدينة غزة تم تسجيل 67 حالة فيها، وبالنسبة للمناطق الجنوبية، فإن المنطقة الوسطى لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة خلال أربعة أيام ماضية، ليبقى عدد الإصابات حتى الآن 17 حالة في الوسطى.



وأكد عابد أن الأمر الجديد، هو تسجيل حالتين في خانيونس، ومحافظة رفح، ثلاث حالات، ولكن في رفح لا يوجد تخوف، حيث أن الحالتين موظفان في رفح، يعملان في مدينة غزة، وتم حصر هذه الحالات والمخالطين.



وشدد على أن الخطر الأكبر يتركز في شمال، واليوم بعد ساعتين ستبدأ وزارة الصحة بعمل مؤتمر صحفي، و"توقعاتي بهذا المؤتمر أن يكون زيادة في الحالات، لأن هناك زيادة في التقصي وكثرة المخالطين".



وأكد عابد أن منطقة شمال القطاع، هي الأخطر، لأن عدد الحالات، 88 حالة والتوزيع الديموغرافي للسكان، كبير، حيق أن معسكر جباليا على سبيل المثال، امتداده كبير، ويعتبر أخطر منطقة في العالم، في ظل الكثافة السكانية العالية فيه.



رام الله - دنيا الوطنقال د.يحيى عابد منسق اللجنة الوبائية في قطاع غزة، اليوم الاثنين: إن الخطر بالنسبة لانتشار الوباء في القطاع، يتركز في المنطقة الشمالية، حيث تم تسجيل 88 حالة حتى هذه اللحظة.