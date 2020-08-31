شؤون فلسطينية

لليوم السابع على التوالي.. فرض حظر التجول بمحافظات القطاع لمواجهة تفشي (كورونا)

لليوم السابع على التوالي.. فرض حظر التجول بمحافظات القطاع لمواجهة تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يتواصل لليوم السابع على التوالي، فرض حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، في محاولة من المسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية، للحد من تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع، للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم في شهر آذار/مارس الماضي.

وتفرض الشرطة في قطاع غزة، إجراءات مشددة في عملية حظر التجول، في حين أجرت عملية فصل للمحافظات، وبعض الأحياء في المدن.

وينتشر ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، إن كافة مناطق قطاع غزة، ما زالت خطرة والإصابات في تزايد، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 66 إصابة بفيروس (كورونا) خلال على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت داخل المجتمع.

وأوضح القدرة، وفق قناة (الأقصى)، أن عدد الحالات المسجلة داخل المجتمع ارتفع إلى 177 حالة، وأن عدد إصابات (كورونا) في غزة منذ بداية آذار/ مارس بلغت 289 حالة.

وأضاف القدرة: "لم نحصر حتى اللحظة وباء (كورونا) وجهود وزارة الصحة مستمرة لحصره وتمسير حلقات انتشاره، وإصابات فيروس (كورونا) الأكثر حتى اللحظة في شمال القطاع، وفي مدينة غزة".

وأعلنت "الصحة"، مساء الأحد، تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك لمواطن في العقد الخامس من عمره.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب: "وفاة المواطن محمد محمود ادريس حماد (55 عاماً) من مدينة غزة، جراء إصابته بفيروس (كورونا) وقد كان يعاني من تليف في الرئتين، وكانت حالته حرجة وتوفى قبل قليل في مستشفى الوبائيات بمستشفى غزة الأوروبي".

وبذلك، يرتفع عدد وفيات المصابين بفيروس (كورونا) إلى أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من داخل المجتمع، وسيدة من الخارج قبل عدة أشهر.

وأصدرت "الصحة" تقريراً للحالة الوبائية بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع، مشيرةً إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس من داخل المجتمع، بلغت 177.

وقالت الوزارة، وفق التقرير، إن الحالات المؤكد إصابتها منذ آذار/ مارس الماضي، بلغت 289 حالة، مشيرةً إلى أنها سجلت شفاء 72 حالة، وإصابة 37 حالة من العائدين، في حين توفي ثلاث مواطنين بالفيروس.

وقال مدير المركز الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف: إن الوضع الصحي للمصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع مستقر، لافتاً إلى أنه يجري متابعتهم طبياً بمستشفى العزل جنوب قطاع غزة.

وأضاف معروف، في تصريح له: "لا يوجد حالات مصابة بـ (كورونا) تحتاج لإجراءات طبيعة خاصة ومشددة، ونواجه خطر نقص الاحتياجات الطبية والأجهزة اللازمة لعلمية الفحص، وقطعنا شوطاً لا بأس به بما يعزز صمود المواطن، وعدم خروجه إلا في نطاق ضيق". 

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