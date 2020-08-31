دولي

إسرائيل: (كابينيت كورونا) يصادق على خطةٍ لفرض قيود على البلدات الموبوءة

إسرائيل: (كابينيت كورونا) يصادق على خطةٍ لفرض قيود على البلدات الموبوءة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادق (كابينت كورونا) في إسرائيل، كما كان متوقعاً، على خطة منسق مكافحة الجائحة، روني غامزو، لفرض قيود على المدن الموبوءة - والمسماة "الحمراء"، وتخفيف القيود في التجمعات السكنية التي لا تشهد انتشاراً كبيراً للفيروس.

وتقضي الخطة بفرض سلسلة قيود على البلدات الموبوءة حاليا بحسب مدى خطورة تفشي الفيروس فيها، وخلال فترة الأعياد لدى اليهود، بعد نحو 20 يوماً، وسيتم نشر قائمة بهذه البلدات المسماة "الحمراء".

ومن جملة ما تنص عليه الخطة تقليص عمل المطاعم والمحال التجارية لأيام معينة وحظر الخروج من المنازل حتى مسافة 500 متر في إسرائيل، عشية عيد رأس السنة العبرية ويوم الغفران (كيبور).

وقبل التئام (كابينت كورونا) بساعات، أكد وزير المالية، يسرائيل كاتس رفضه القاطع لفرض إغلاق شامل على المرافق في الوضع الراهن.

وفي مقابلة إذاعية، أضاف: أنه يجب تشديد تطبيق قيود (كورونا) وتفادي الإغلاق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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