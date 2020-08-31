بيني غانتس يبحث مع كوشنر سبل الحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي





وجاء هذا التأكيد خلال حديث أجراه غانتس مع مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، جارد كوشنر، وعلى خلفية الاتصالات التي تجريها واشنطن مع أبو ظبي لتزويد، الإمارات بالمقاتلات المتقدمة من طراز "إف 35".



وهنأ غانتس خلال الاجتماع المستشار الأمريكي بنجاح الإدارة في واشنطن في تحقيق انطلاقة تتمثل باتفاقية التطبيع مع الإمارات، مشيراً إلى أنه يعتبر هذا الاتفاق خيراً لمن يرغب في استقرار الشرق الأوسط.



وجاء في بيان أصدره مكتب وزير الجيش، أن غانتس متأكد من أن تنضم دول أخرى إلى "معسكر السلام": قائلا: أنه حري بالفلسطينيين أن يكفوا عن موقفهم الرافض للتفاوض وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات.





ويرى محللون أن غانتس لا يرفض الصفقة الأمريكية مع الإمارات إلا انه يريد حلا يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه على استعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية من أجل إيجاد السبل الكفيلة للتأكد من الحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي، مع إتاحة الفرصة للولايات المتحدة لبيع أسلحة لدول أخرى.