نتنياهو: لن ننتظر الفلسطينيين للأبد في عملية "صنع السلام"





ووصف ما تم عرضه على الفلسطينيين بخطة واقعية مؤكدا انه عندما سيجنح الفلسطينيون نحو السلام فان الفرصة ستكون متاحة أمامهم، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه "إذا اضطررنا إلى انتظار الفلسطينيين لصنع السلام، فسنضطر إلى الانتظار إلى الأبد"، وفق زعمه.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة، مع جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت اوبراين: أنه يجب على الفلسطينيين أن يدركوا أن إقدامهم على نقض أي محاولة لإحلال السلام، سيبقيهم خارج دائرة الدول المسالمة، وفق تعبيره.ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، دولاً أخرى في الشرق الأوسط إلى الحذو حذو دولة الإمارات في صنع السلام، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وبدوره قال كوشنير: إن خطة السلام التي بادر إليها الرئيس ترامب برهنت للعالم أن الولايات المتحدة تتفهم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وهذا التفهم يجعل إسرائيل اكثر استعدادا لصنع السلام.