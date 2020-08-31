شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد

الطقس: استمرار الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، تراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة والجافة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 37-22 32-21 32-21 بيت لحم 37-22 32-21 32-21
رام الله والبيرة 36-21 31-20 31-20 طولكرم 35-24 32-22 32-22
نابلس 38-23 33-22 33-22 قلقيلية 35-24 32-22 32-22
جنين 40-26 35-24 35-24 سلفيت 37-22 32-21 32-21
طوباس 41-26 36-25 36-25 روابي 37-23 33-22 33-22
الخليل 36-21 31-21 31-21 غزه 34-25 31-24 31-24
أريحا 46-29 41-28 41-28 خانيونس 34-25 31-24 31-24
الأغوار الشمالية 44-27 39-26 39-26 رفح 35-24 32-23 32-23

أخبار ذات صلة

نتنياهو: لن ننتظر الفلسطينيين للأبد في عملية &#34;صنع السلام&#34;

نتنياهو: لن ننتظر الفلسطينيين للأبد في عملية "صنع السلام"

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

المصري: إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش العدو حصاراً في قلب الملاجئ

المصري: إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش العدو حصاراً في قلب الملاجئ

محافظ جنين يغلق بلدة برقين ثلاثة أيام عقب تسجيل 21 اصابة بفيروس (كورونا)

محافظ جنين يغلق بلدة برقين ثلاثة أيام عقب تسجيل 21 اصابة بفيروس (كورونا)

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال تفشي (كورونا) بالقطاع للإفراج عن الجنود الإسرائيليين

وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال تفشي (كورونا) بالقطاع للإفراج عن الجنود الإسرائيليين

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

منوعات

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

عربي

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل