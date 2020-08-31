صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

ناشد صحفيون من قطاع غزة، الجهات المختصة بالعمل على انقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح الذي تعرضت لحادث سير مروع قبل نحو أسبوع أدى لوفاة والدتها وإصابتها بجروح بالغة.





وطالب الصحفيون، الجهات المختصة بالتحرك العاجل من أجل انقاذ حياة زميلتهم اللوح، والعمل على تقديم العلاج اللازم لها، وفق ما تقتضيه الحالة الصحية لها,





وأكد الصحفيين، على ضرورة أن تستجيب الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية وبالضفة الغربية وقطاع غزة لنداء الاستغاثة الذي أطلقلوه من أجل تقديم العلاج لزميلتهم الصحفية.





وطالب الصحفي محمد اللوح، شقيق صافيناز، العمل على انقاذ حياة شقيته ونقلها للعلاج بالخارج، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.





الجدير ذكره، أن صافيناز اللوح أصيبت بجراح بالغة إثر حادث سير، وتوفيت والدتها من فورها، وذلك بسبب السرعة الزائدة لأحد السائقين على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن