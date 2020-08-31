المصري: إذا فشلت جهود الوسطاء فسيعيش العدو حصاراً في قلب الملاجئ

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن قرار حركته هو رفع الحصار بكافة الأشكال، بالكامل عن قطاع غزة، مضيفاً: "ليس أدنى من ذلك".



وأضاف المصري: "إذا ما فشلت جهود الوسطاء فهذا يعني أن العدو الصهيوني سيعيش الحصار بصهاينته في قلب الملاجئ لأننا ليس هناك ما نخسره، ولا يمكن أن نقبل أن يتعرض شعبنا لحالة الموت البطيئ باستمرار الحصار".





وتابع: "نحن ذاهبون لأقصى مدى وكل الخيارات مفتوحة والاحتلال سيتحمل تهربه من الاستجابة لمطالب شعبنا برفع الحصار الظالم المفروض عليه".















رام الله - دنيا الوطن