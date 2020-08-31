عربي

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الأحد، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في مطلع مارس، وفق (روسيا اليوم). 

ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ 10 أيام مما دفع السلطات لتشديد حظر التجوال الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان.

وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم، إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذي كبل الاقتصاد.

جدير بالذكر أن الحكومة أغلقت المعبر الحدودي مع سوريا في وقت سابق من أغسطس عقب ظهور الفيروس بين سائقي شاحنات وفدوا من هناك.

أخبار ذات صلة

الجيش المصري يكشف حصيلة عمليته في سيناء ويُعلن مقتل 73 مسلحاً

الجيش المصري يكشف حصيلة عمليته في سيناء ويُعلن مقتل 73 مسلحاً

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأمم المتحدة: ألف مدني اختفوا غربي العراق خلال عامين فقط

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السعودية تُسجّل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

صحفيون من غزة يناشدون لانقاذ حياة زميلتهم الصحفية صافيناز اللوح

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

مانويل مسلم: القدس تحترق بفعل التطبيع وجرائم الاحتلال

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

ليلى غنام: جولات رقابية مكثفة وتشديد المخالفات على غير الملتزمين بإجراءات الوقاية

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

مصرع طفلة جراء حادث دعس في الخليل

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

قوة خاصة إسرائيلية تختطف قيادياً في الجبهة الشعبية قرب نابلس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

مواجهات في العيسوية والاحتلال يُغلق أحياءً في القدس

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

القدرة: كافة مناطق قطاع غزة ما زالت خطرة والإصابات في تزايد

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنيْن بقلقيلية ورام الله متأثريْن بإصابتهما بفيروس (كورونا)

منوعات

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :&#34;اللي عندهم ينشروه&#34;

فتاة تهدد سوزان نجم الدين بنشر فيديوهات إباحية.. والفنانة :"اللي عندهم ينشروه"

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

حقيقة وفاة الفنان المصري عادل إمام

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

تعرف بالصور على 10 علاقات لا تتوقعها كانت بين المشاهير في الماضي

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

فيكتوريا بيكهام ترضخ لإرضاء رغبة زوجها ديفيد بيكهام

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

شاهد: أحدث تهمة تواجه (بيلا حديد).. بسبب طفل غزي

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

أول تعليق لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالفنان تميم يونس

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

شاهد كيف أصبح شكل صاحب شخصية(Mr bean) الشهيرة

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

قبل زواجها من حلمي.. منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

هل تستطيعون معرفة من هذه الطفلة التي أصبحت نجمة مصرية شهيرة؟

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

جمال رباني.. زوجة باسم ياخور تتألق في أحدث ظهور لها

عربي

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

ارتفاع حصيلة وفيات انفجار مرفأ بيروت إلى 190

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منها 67 محلية

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

نصر الله يكشف عن المعادلة التي سيتبعها حزبه مع إسرائيل

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج

إخلاء سبيل رسام الكاركاتير الأردني عماد حجاج