الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الأحد، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وذلك في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.



وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل 1966 إصابة مؤكدة و15 وفاة بالفيروس في المجمل منذ ظهوره في مطلع مارس، وفق (روسيا اليوم).



ويشهد الأردن قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ 10 أيام مما دفع السلطات لتشديد حظر التجوال الليلي بأنحاء البلاد ليبدأ من الساعة 11 مساء بدلا من الواحدة صباحا، وتطبيق العزل العام الشامل يوم الجمعة في العاصمة عمان.



وأرجأ المسؤولون أيضا استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من مطار الملكة علياء الدولي الذي كان متوقعا هذا الشهر مما أعاق فرص التعافي السريع للاقتصاد الأردني المثقل بالديون.



وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم، إن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة لكبح انتشار الفيروس ومنها عزل مناطق أو مدن بعينها لكنه أوضح أنها لا تدرس العودة إلى العزل العام الشامل الذي كبل الاقتصاد.



جدير بالذكر أن الحكومة أغلقت المعبر الحدودي مع سوريا في وقت سابق من أغسطس عقب ظهور الفيروس بين سائقي شاحنات وفدوا من هناك.