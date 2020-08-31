محافظ جنين يغلق بلدة برقين ثلاثة أيام عقب تسجيل 21 اصابة بفيروس (كورونا)

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأحد، إغلاق بلدة برقين غرب جنين لمدة 3 أيام، اعتبارا من الليلة، وذلك بعد تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في البلدة.



وأضاف الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.



وطالب المواطنين بضرورة الالتزام التام حتى يتم تجاوز هذه المرحلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطن